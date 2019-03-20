NBA》D.羅素砍生涯新高44分 率籃網大逆轉國王

籃網D.羅素（中）砍下生涯新高的44分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊今天在客場對上國王，一度落後28分，籃網靠一哥D.羅素（D'Angelo Russell）砍下生涯新高的44分，幫助球隊在客場以123：121大逆轉擊敗國王。

籃網隊前三節打完就以78：103大幅落後對手，末節D.羅素跳出，單節15投10中，包含4顆三分在內，獨得27分。籃網杜德利（Jared Dudley）在剩下1分11秒投進超前三分，而國王隨即靠福克斯（De'Aaron Fox）2罰追平。

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剩下最後5.9秒，籃網執行最後一擊，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）在三分線外接到球後，找不到隊友傳球，他直接切入禁區上籃打進2分，助隊以2分之差逆轉贏球。

《ESPN》報導，籃網隊成為1954-55年投籃計時鐘設立後，史上第4支在第四節落後25分還能獲勝的球隊。這場也是籃網隊史上最大的逆轉秀。

D.羅素全場33投17中，包含三分球15投6中，拿下44分，傳出12次助攻、4抄截表現。中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）13分7籃板，霍林斯傑佛森14分，汀維（Spencer Dinwiddie）10分。

國王方面，替補的巴格利（Marvin Bagley III）得到28分，福克斯27分9助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）17分，別利查（Nemanja Bjelica）14分10籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）10分。

籃網霍林斯傑佛森（右）攻下致勝分。（美聯社）

D.羅素。（今日美國）

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