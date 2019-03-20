自由車環台賽南投站登場 好山好水吸引選手目光

國際自由車環台賽南投站賽事熱鬧登場，與賽選手卯勁力拼好成績。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕「2019國際自由車環台賽」南投站賽事，今日上午9時在縣府盛大展開，吸引來自全球五大洲共181位頂尖選手較勁、爭冠，縣長林明溱說，南投站路線以山路居多，繞行大南投約1.5圈，全程約170公里，沿途可見到許多南投美景，希望藉此國際賽事，讓國際人士看到台灣及南投之美。

此次賽事開幕式在平和國小太鼓隊精彩表演中揭開序幕，隨後，南投縣長林明溱、副縣長陳正昇、中華民國自由車協會秘書長李開志、南投縣體育會副理事長洪明科議員等人領騎，並鳴笛開賽，現場許多學生及民眾也為選手們加油、打氣，氣氛熱烈。

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國際自由車環台賽南投站賽事熱鬧登場，與賽選手卯勁力拼好成績。（記者謝介裕攝）

林明溱說，南投選手盧紹軒在台北站榮獲冠軍，南投鄉親都與有榮焉，縣府非常支持國際自由車環台賽在南投舉辦，選手可在比賽過程中欣賞到集集綠色隧道、日月潭水庫、蛇窯、埔里酒廠、台灣工藝研究發展中心等知名景點，也祝福比賽順利成功，選手都能取得佳績。

中華民國自由車協會秘書長李開志表示，自由車環台賽不僅是高水準的比賽，更要藉比賽行銷城市、行銷台灣，因此從台北市出發後，一路到桃園、浪漫台3線站，第4站選擇好山好水的南投縣，因為南投有聞名世界的日月潭，丘陵地形也適合選手挑戰，每次賽事到南投站都有很大的變化，具更高的可看性，希望來自世界各地的選手都能透過比賽欣賞南投風光。

南投站路線行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8鄉鎮市，警方也動員800多名員警及義警，進行交通秩序及安全維護，迄下午1時30分許，選手們也都陸陸續續抵達日月潭環潭公路，朝位於日管處向山遊客中心終點站衝刺，究竟誰能奪冠?值得大家拭目以待。

國際自由車環台賽南投站賽事熱鬧登場，與賽選手卯勁力拼好成績。（記者謝介裕攝）

國際自由車環台賽南投站賽事熱鬧登場，警方出動重機引導情形。（記者謝介裕攝）

國際自由車環台賽南投站賽事，今在南投縣長林明溱（右5）等人鳴笛後展開。（記者謝介裕攝）

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