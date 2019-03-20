SBL》第12季冠軍戰MVP塞勒 身高嚴重縮水確定加盟金酒

塞勒（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金酒在第16季SBL狀況越來越差，日前因洋將夏普有傷，決定改登錄曾拿過SBL總冠軍戰MVP的塞勒，最妙的是他今日經過身高測量後，高度竟嚴重縮水4公分，符合雙洋將標準405公分，預計今晚對富邦勇士就能上陣。

金酒下半季戰績1勝5敗，包括農曆年前最終戰輸球，一度吞5連敗，上週出戰無緣季後賽的台銀又敗，便以夏普有傷為由換人。本季洋將登錄大限雖在3月11日屆滿，但聯盟設立「李恩條款」，若洋將突然受傷，可找曾在SBL登錄過的洋將頂替，因此金酒隨即鎖定曾打過兩季SBL的塞勒。

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塞勒第12季效力璞園，成為史上首位榮膺總冠軍賽MVP洋將；上季轉投富邦勇士卻在總冠軍賽受傷，無緣助隊搶下隊史首冠。他在SBL生涯場均16.3分、13.8籃板，二分球命中率高達71.2％，是不折不扣的禁區悍將。

本季SBL雙洋將規定高度為405公分，金酒另一克羅埃西亞的洋將佐藍197公分，而塞勒過去在台灣登錄高度211公分，今下午1點半至公立醫院檢查後，確定高度為207公分，剛好符合高度限制。

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