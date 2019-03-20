羽球》陳雨菲封后氣勢旺！球迷盼她合體石宇奇組混雙

陳雨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕兩週前摘下全英賽后冠的中國女將陳雨菲，上週日又在瑞士公開賽女單封后，背靠背連拿兩座冠軍，人氣也水漲船高，更有球迷異想天開，建議她與剛在瑞士賽男單奪冠的石宇奇組成一對混雙。

去年11月才終止大賽冠軍荒的陳雨菲，今年接受中國女單羅毅剛、夏煊澤教練指導後，從年底至今表現大躍進，先在全英賽擊敗戴資穎封后，拿下兩人生涯對戰首勝，瑞士公開賽又直落二擊敗日本川上紗惠奈連兩站奪冠。

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中媒也對這位女單一姐賦予重望，希望她一能在混合團體賽蘇迪曼盃以及世錦賽扛起奪勝大責，尤其是在世錦賽，畢竟上次中國在世錦賽奪冠以經得追溯到8年前。

而球迷們把這次都在瑞士賽奪冠的石宇奇和陳雨菲奪冠視為中國羽球「一哥」、「一姐」，還有人曬出她們兩人過去曾搭擋參加比賽的照片，讓不少球迷燃起看她們能再次合體出賽的希望。

不過對此，陳雨菲在接受《新浪體育》採訪時解釋：「我以前和石宇奇打過混雙，是因為當在亞青賽只有混雙和單打，雙打的隊員都沒有出賽，都是我們單打的隊員去，所以我才會和他一起打了那次混雙比賽。」

石宇奇。（資料照，路透）

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