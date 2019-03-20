MLB海外戰Live》桑塔納滿貫彈！ 水手5：2反超運動家

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 水手 0 0 5 5 4 1 運動家 1 1 2 3 0

第三局

三上，貝克漢擊出內野安打，鈴木一朗打擊，全場響起熱烈掌聲，費爾斯暴投，跑者上二壘，一朗擊出二壘後方飛球出局，一出局，高登擊出二壘強勁滾地球形成安打帶有打點，1：2水手落後1分。高登盜壘成功，海尼格遭到三振，二出局。布魯斯遭到觸身球保送，一、二壘有跑者，英卡納西恩選到保送上壘形成滿壘。桑塔納擊出滿貫彈，水手5：2反超。納瓦耶茲選到保送上壘，希利遭到三振出局，三出局。

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三下，

第二局

二上，費爾斯投出三上三下，兩個滾地出局。

二下，聘德擊出右外野安打，歐森擊出右外野方向滾地球，希利傳二壘造成失誤，二、三壘有跑者。普洛法擊出本壘後方高飛球出局，納瓦耶茲因為用沒戴手套的右手接球，導致比賽稍微暫停，希米恩擊出安打，2：0，一、三壘有人。杭德利擊出雙殺打，三出局。

第一局

一上，高登擊出右外野方向飛球出局，海尼格擊出一壘方向飛球出局，二出局，布魯斯擊出強勁內野滾地球，雖然打到佈陣當中依然形成安打，費爾斯暴投，布魯斯上二壘，英卡納西恩遭到三振，三出局。

一下，勞瑞安諾遭到三球三振，查普曼外野飛球出局，皮斯考提擊出中外野方向全壘打，這是大聯盟本季第一號全壘打，戴維斯一球死，三出局，1：0運動家領先。

The first home run of the 2019 season belongs to Stephen Piscotty! #MLB開幕戦 pic.twitter.com/hHTYOZOjba — MLB （@MLB） 2019年3月20日

賽前

MLB海外開幕戰今天開打，由運動家隊對上水手隊，運動家派出費爾斯（Mike Fiers）迎戰水手的岡薩雷斯（Marco Gonzales），眾所矚目的日本傳奇鈴木一朗，前日熱身賽靠著守備雷射肩驚艷眾人，今天他先發出賽，守第九棒右外野。

一朗今天先發第九棒，守右外野。（歐新社）

兩隊先發打線：

奧克蘭運動家 守位 棒次 西雅圖水手 守位 勞瑞安諾 CF 1 高登 2B 查普曼 3B 2 海尼格 RF 皮斯考提 RF 3 布魯斯 1B 戴維斯 DH 4 英卡納西恩 DH 聘德 LF 5 桑塔納 LF 歐森 1B 6 納瓦耶茲 C 普洛法 2B 7 希利 3B 希米恩 SS 8 貝克漢 SS 杭德利 C 9 鈴木一朗 RF 費爾斯 先發 岡薩雷茲

杭德利

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