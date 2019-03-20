MLB海外戰Live》桑塔納滿貫彈！ 水手5：2反超運動家

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球隊
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1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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水手
|
0
|0
|5
|5
|4
|1
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運動家
|1
|1
|2
|3
|0
第三局
三上，貝克漢擊出內野安打，鈴木一朗打擊，全場響起熱烈掌聲，費爾斯暴投，跑者上二壘，一朗擊出二壘後方飛球出局，一出局，高登擊出二壘強勁滾地球形成安打帶有打點，1：2水手落後1分。高登盜壘成功，海尼格遭到三振，二出局。布魯斯遭到觸身球保送，一、二壘有跑者，英卡納西恩選到保送上壘形成滿壘。桑塔納擊出滿貫彈，水手5：2反超。納瓦耶茲選到保送上壘，希利遭到三振出局，三出局。
請繼續往下閱讀...
三下，
第二局
二上，費爾斯投出三上三下，兩個滾地出局。
二下，聘德擊出右外野安打，歐森擊出右外野方向滾地球，希利傳二壘造成失誤，二、三壘有跑者。普洛法擊出本壘後方高飛球出局，納瓦耶茲因為用沒戴手套的右手接球，導致比賽稍微暫停，希米恩擊出安打，2：0，一、三壘有人。杭德利擊出雙殺打，三出局。
第一局
一上，高登擊出右外野方向飛球出局，海尼格擊出一壘方向飛球出局，二出局，布魯斯擊出強勁內野滾地球，雖然打到佈陣當中依然形成安打，費爾斯暴投，布魯斯上二壘，英卡納西恩遭到三振，三出局。
一下，勞瑞安諾遭到三球三振，查普曼外野飛球出局，皮斯考提擊出中外野方向全壘打，這是大聯盟本季第一號全壘打，戴維斯一球死，三出局，1：0運動家領先。
The first home run of the 2019 season belongs to Stephen Piscotty! #MLB開幕戦 pic.twitter.com/hHTYOZOjba— MLB （@MLB） 2019年3月20日
賽前
MLB海外開幕戰今天開打，由運動家隊對上水手隊，運動家派出費爾斯（Mike Fiers）迎戰水手的岡薩雷斯（Marco Gonzales），眾所矚目的日本傳奇鈴木一朗，前日熱身賽靠著守備雷射肩驚艷眾人，今天他先發出賽，守第九棒右外野。
一朗今天先發第九棒，守右外野。（歐新社）
兩隊先發打線：
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奧克蘭運動家
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守位
|
棒次
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西雅圖水手
|
守位
|
勞瑞安諾
|
CF
|
1
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高登
|
2B
|
查普曼
|
3B
|
2
|
海尼格
|
RF
|
皮斯考提
|
RF
|
3
|
布魯斯
|
1B
|
戴維斯
|
DH
|
4
|
英卡納西恩
|
DH
|
聘德
|
LF
|
5
|
桑塔納
|
LF
|
歐森
|
1B
|
6
|
納瓦耶茲
|
C
|
普洛法
|
2B
|
7
|
希利
|
3B
|
希米恩
|
SS
|
8
|
貝克漢
|
SS
|
杭德利
|
C
|
9
|
鈴木一朗
|
RF
|
費爾斯
|
先發
|
岡薩雷茲
杭德利
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