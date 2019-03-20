MLB海外戰Live》桑塔納滿貫彈！ 水手5：2反超運動家

2019/03/20 18:31

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

水手

0

 0 5 5 4 1

運動家

 1 1 2 3 0

第三局

三上，貝克漢擊出內野安打，鈴木一朗打擊，全場響起熱烈掌聲，費爾斯暴投，跑者上二壘，一朗擊出二壘後方飛球出局，一出局，高登擊出二壘強勁滾地球形成安打帶有打點，1：2水手落後1分。高登盜壘成功，海尼格遭到三振，二出局。布魯斯遭到觸身球保送，一、二壘有跑者，英卡納西恩選到保送上壘形成滿壘。桑塔納擊出滿貫彈，水手5：2反超。納瓦耶茲選到保送上壘，希利遭到三振出局，三出局。

三下，

第二局

二上，費爾斯投出三上三下，兩個滾地出局。

二下，聘德擊出右外野安打，歐森擊出右外野方向滾地球，希利傳二壘造成失誤，二、三壘有跑者。普洛法擊出本壘後方高飛球出局，納瓦耶茲因為用沒戴手套的右手接球，導致比賽稍微暫停，希米恩擊出安打，2：0，一、三壘有人。杭德利擊出雙殺打，三出局。

第一局

一上，高登擊出右外野方向飛球出局，海尼格擊出一壘方向飛球出局，二出局，布魯斯擊出強勁內野滾地球，雖然打到佈陣當中依然形成安打，費爾斯暴投，布魯斯上二壘，英卡納西恩遭到三振，三出局。

一下，勞瑞安諾遭到三球三振，查普曼外野飛球出局，皮斯考提擊出中外野方向全壘打，這是大聯盟本季第一號全壘打，戴維斯一球死，三出局，1：0運動家領先。

賽前

MLB海外開幕戰今天開打，由運動家隊對上水手隊，運動家派出費爾斯（Mike Fiers）迎戰水手的岡薩雷斯（Marco Gonzales），眾所矚目的日本傳奇鈴木一朗，前日熱身賽靠著守備雷射肩驚艷眾人，今天他先發出賽，守第九棒右外野。

一朗今天先發第九棒，守右外野。（歐新社）

兩隊先發打線：

奧克蘭運動家

守位

棒次

西雅圖水手

守位

勞瑞安諾

CF

1

高登

2B

查普曼

3B

2

海尼格

RF

皮斯考提

RF

3

布魯斯

1B

戴維斯

DH

4

英卡納西恩

DH

聘德

LF

5

桑塔納

LF

歐森

1B

6

納瓦耶茲

C

普洛法

2B

7

希利

3B

希米恩

SS

8

貝克漢

SS

杭德利

C

9

鈴木一朗

RF

費爾斯

先發

岡薩雷茲

杭德利

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