MLB海外戰Live》桑塔納滿貫彈！ 水手5：2反超運動家

第三局

三上,貝克漢擊出內野安打,鈴木一朗打擊,全場響起熱烈掌聲,費爾斯暴投,跑者上二壘,一朗擊出二壘後方飛球出局,一出局,高登擊出二壘強勁滾地球形成安打帶有打點,1:2水手落後1分。高登盜壘成功,海尼格遭到三振,二出局。布魯斯遭到觸身球保送,一、二壘有跑者,英卡納西恩選到保送上壘形成滿壘。桑塔納擊出滿貫彈,水手5:2反超。納瓦耶茲選到保送上壘,希利遭到三振出局,三出局。

三下,

第二局

二上,費爾斯投出三上三下,兩個滾地出局。

二下,聘德擊出右外野安打,歐森擊出右外野方向滾地球,希利傳二壘造成失誤,二、三壘有跑者。普洛法擊出本壘後方高飛球出局,納瓦耶茲因為用沒戴手套的右手接球,導致比賽稍微暫停,希米恩擊出安打,2:0,一、三壘有人。杭德利擊出雙殺打,三出局。

第一局

一上,高登擊出右外野方向飛球出局,海尼格擊出一壘方向飛球出局,二出局,布魯斯擊出強勁內野滾地球,雖然打到佈陣當中依然形成安打,費爾斯暴投,布魯斯上二壘,英卡納西恩遭到三振,三出局。

一下,勞瑞安諾遭到三球三振,查普曼外野飛球出局,皮斯考提擊出中外野方向全壘打,這是大聯盟本季第一號全壘打,戴維斯一球死,三出局,1:0運動家領先。

The first home run of the 2019 season belongs to Stephen Piscotty! #MLB開幕戦 pic.twitter.com/hHTYOZOjba