真台灣之光！棒球女主審劉柏君獲國際奧會女性與運動獎

「索非亞」劉柏君。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕因戲劇《通靈少女》原型人物聲名大噪，現在致力推動女子棒球運動的國際裁判劉柏君，今日又成為真正台灣之光，獲得國際奧會女性與運動獎，更是台灣首位獲獎的人。

劉柏君是首位在在台灣全國性賽事執法的女主審，並於2017年獲頒十大傑出女青年。值得一提的是，2017年《通靈少女》戲劇的原型人物仙姑「索非亞」正是劉柏君，隔年她成為《富比士》國際體壇最具影響力女性第19名。

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由國際奧會和聯合國婦女委員會合辦，自2000年起每年從五大洲各挑選一名在各領域促進女性運動的人，而劉柏君再度成為台灣第一人。

國際奧會新聞稿以台灣「女子棒球之母」形容劉柏君在女性運動上的貢獻，獲頒這個獎項之後，她致力於打破女性在運動上所受到的不平等待遇與歧視。她在臉書上表示，「要三振性別歧視並不容易，相信大家都知道，當女性擔任領導位置，我們不能只是夠好，而是必須更優秀才行，感恩獲此殊榮，我將以投身社會服務為使命。」

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