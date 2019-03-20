籃球》孫協志、顏行書隔17年合體 MVP情人PK對決（影音）

〔記者卓佳萍／新北報導〕SYM鬥到底城市爭霸賽邁入第二屆，今天於淡海國際籃球場舉行開賽記者會，現場請到昔日「MVP情人」孫協志、顏行書相隔17年，再度身穿球衣合體，甚至一起對決，孫協志直呼：「非常痛快！」

孫協志（左）、顏行書相隔17年再度PK。（記者卓佳萍攝）

藝人孫協志曾與顏行書共同拍攝籃球偶像劇MVP情人，現場搭配當時5566音樂，兩人直呼，相當懷念，而且當時也因為偶像劇風潮，掀起一波籃球熱。

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兩人為鬥到底三對三籃球賽站台，孫協志引用當時劇中歌詞，「不要輕易放棄，不然會對不起自己。」，勉勵現場球員。

顏行書表示，兩人許久不見，大約兩年多了，希望未來能跟孫協志有體育、演藝圈的跨界合作，他也透露，希望「段臣風、太子」兩人再度合體的邀約非常多，這次總算能難得在公開場合合作。

SYM鬥到底城市爭霸賽賽制融入街頭籃球「無限挑戰」的報隊機制，3小時內只要有體力就能「鬥到底」，另外更有四分線以及女性得分加倍的規則。

顏行書（左）與孫協志再度合體。（記者卓佳萍攝）

參賽隊伍到場宣示今年目標。（記者卓佳萍攝）



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