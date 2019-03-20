游泳》 「香港飛魚」26歲突驟逝 女友銜哀：他走了真的很痛...

香港游泳好手杜敬謙在美國佛州訓練突然暈倒，送醫後不治。（取自杜敬謙臉書）

〔體育中心／綜合報導〕曾來台參加台北世大運，有「香港飛魚」之稱的游泳名將杜敬謙，在美國佛羅里達訓練期間，於當地時間18日突然昏倒，送醫後不治，得年26歲。

杜敬謙出生香港，2歲移民澳洲，5歲開始接觸游泳，2009年以16歲之齡在雪梨青奧打破200公尺混合式澳洲紀錄，2010年的新加坡青奧更狂贏6面獎牌。

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杜敬謙自2016年代表香港出賽刷新15項游泳紀錄。（取自杜敬謙臉書）

個性開朗樂觀的的杜敬謙與香港女友Kelly感情甜蜜，兩人相識在2015年，隔年杜敬謙便選擇轉籍回到香港，短短2年多已打破15項香港游泳紀錄，被視為香港在2020東京奧運的奪牌希望，他也曾受訪坦言「愛情大過天」，空閒時間就是陪女友、感謝女友願意教他廣東話。

杜敬謙生前與女友Kelly感情相當甜蜜。（取自杜敬謙臉書）

離世消息傳出隔天，Kelly今忍著悲痛說道：「謝謝所有人的支持，我終於鼓起勇氣去閱讀大家的留言，事件發生後，真的很難堅強起來，要承認他離開真的....真的很痛！」

杜敬謙生前與女友Kelly感情相當甜蜜。（取自杜敬謙臉書）

杜敬謙驟逝也讓世界泳壇沉痛不已，中國游泳名將孫楊留言哀悼：「去年杭州短池世錦賽期間一起暢聊的場景還歷歷在目，感謝你為游泳付出的一切，願天堂沒有傷痛。」

三度贏得世錦賽金牌的澳洲泳將馬格努森（James Magnussen）也發文悼念：「小傢伙，願你安息，你不會被遺忘。」

香港女子蛙泳紀錄保持人江忞懿也說，「我到現在仍無法接受他的死訊，好震驚，他來到香港後，支撐了整個男子泳壇，對香港泳壇貢獻好多，好可惜。」

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