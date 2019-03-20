自由車》環台賽南投站 台灣隊笑納冠軍藍衫

國際自由車環台賽南投站，台灣隊選手馮俊凱（中），笑納亞洲第一冠軍藍衫。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕2019國際自由車環台賽南投站，今上午從南投縣政府出發，選手繞行大南投1.5圈共8大鄉鎮，下午不到2點就抵達終點日月潭向山遊客中心，其中台灣隊選手馮俊凱，在隊友協助下，笑納代表亞洲第一的冠軍藍衫，隊友南投子弟盧紹軒也與有榮焉。

國際自由車環台賽第4站，來到風光明媚的南投，下午領先集團抵達終點時，竟出現31人集體衝線的激烈戰況，最後判定美國毅百特KHS隊的詹姆斯封王，拿下單站冠軍，但前31名成績同為3小時58分21秒。

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台灣選手馮俊凱在南投站取得冠軍藍衫，已是此次環台賽連續第3天穿上藍衫，馮說，他在終點前150公尺處被其他車隊撇到，後來又被2名日本選手「關門」，雖然最後以第10名作收，但幸好守住藍衫，最後一站在屏東，將會全力守住藍衫，避免對手攻擊，以免被翻盤。

身為南投子弟、同為台灣隊選手的盧紹軒說，南投站主要任務是協助隊友取得衝刺位置，他在賽事前、中段配速都不錯，位置也有守住，不過在後段的爬坡路段，因配速不佳，只能盡力協助隊友進攻，自己最後只以4小時11分3秒完賽，希望下一站在屏東能調整好狀態。

國際自由車環台賽南投站，南投子弟盧紹軒全力協助進攻，對於隊友取得冠軍藍衫與有榮焉。（記者劉濱銓攝）



國際自由車環台賽南投站，領先集團抵達終點時，竟出現卅一人集體衝線的激烈戰況。（記者劉濱銓攝）



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