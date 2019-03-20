MLB》鈴木一朗對日本人的意義？達比修有：他是神

鈴木一朗今天先發第九棒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗今天以水手隊球員的身分，回到日本與運動家隊進行兩場大聯盟海外例行戰，效力於美國職棒的日本球員，談到對這位傳奇球星的看法，都對他抱以崇高的敬意。

《ESPN》訪問四位目前待在美職的日本選手：達比修有、田中將大、大谷翔平以及菊池雄星，詢問他們一朗來日本打例行賽這件事對日本民眾的意義。效力芝加哥小熊隊的投手達比修有認為，一朗是日本最有名的人，他就像神一樣，因此他能來日本打大聯盟例行賽對日本人民來說相當重要。

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達比修有認為，鈴木一朗對日本人來說就是神。（美聯社）

洋基隊今年開幕戰先發投手田中將大更認為，他甚至連自己最瘋狂的夢想中，都未曾想過能和一朗一起打球（兩人曾於2014年共同效力洋基隊），田中覺得能和一朗當隊友一起打一年球相當難以置信，他是日本的傳奇。

對田中來說，一朗是無法被定義的存在，他難以企及更超脫真實。田中在小時候看電視時，一朗就是對日本棒球來說最棒的超級球星之一，他認為一朗對他來說是在雲之上的球員，是一個無法碰觸的人。

田中將大表示，就算在自己最狂野的想像當中，都未曾想過能和一朗當隊友。（資料照，法新社）

效力於天使隊的大谷翔平認為，整個世代的日本人都看著一朗打球，許多人都想要像他一樣。他是個偉大的球員，看著他能獲得相當多的啟發。

大谷翔平很多人都想要跟一朗一樣。（資料照，今日美國）

水手隊明天的先發投手菊池雄星說，一朗先生是日本的神，他認為所有日本人都會想要去看一朗打球，他自己也是一朗的粉絲之一。

菊池雄星是一朗的粉絲。（資料照，美聯社）

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