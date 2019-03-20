南投國際撐竿跳高賽 日、美好手分奪男女第一 美選手高人氣

日本男選手Masaki跳過5公尺30，因失敗次數最少拿下男子組第一名。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕連辦26年的南投國際撐竿跳高比賽，重金邀請國際好手在國立草屯商工競技，我國選手今年表現不出色，僅女將沈怡如獲得第三名，東南亞的菲律賓則突飛猛進，男女選手皆獲第二名，而日本選手Masaki和美國選手Annie，分別以5公尺30和4公尺40拿下男女組第一名，其中Annie還達到大會給獎金成績，獲得台幣5000元，成為此次唯一拿獎金的選手。

美國女選手Annie跳過4公尺40獲女子第一名，且是唯一獲獎金的選手。（記者陳鳳麗攝）

美國選手最活潑熱情兩人跳過5公尺30後，場中跳躍碰撞，表示開心。（記者陳鳳麗攝）

第26屆南投國際暨海峽兩岸撐竿跳高比賽，芩天在台灣撐竿跳高推手學校國立商工比賽，有包括台灣、美國、日本、中國、韓國、菲律賓、新加坡、芬蘭、英國等國家的好手同場競技。

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獲得第二的美國選手Austin是人氣王，草商學生爭相與他合照。（記者陳鳳麗攝）

女子組第一名Annie（左2）她也獲獎金5000元，由草商校長黃國軒頒發，第二名菲律賓選手Natalie（右1），第三名是韓國Lim Eun-ji（左1）和台灣沈怡如（不在現場）。（記者陳鳳麗攝）

今年台灣的選手狀況不是很好，男子組以老將的謝佳翰的5公尺最佳，而他已有數年未跳過5公尺，因此對他來說，這個成績仍頗具意義。女子組則以沈怡如、吳家如的3公尺70最好，其中沈怡如一次跳過，故與韓國女將Lim,Eun-ji並列第三名。

男子組日本Masaki（左2）獲第一，美國Austin（右2）菲律賓Ernest（右1）並列第二。（記者陳鳳麗攝）

男子組今年的好手很多，有不少最好成績都在5公尺50以上，但因比賽時間拖很長，多名好手跳過5公尺30挑戰5公尺40，但都顯得體力不夠皆未成功，最後以失敗次數來比高下。而美國兩名男選手活潑又熱情，其中的Austin會做出逗趣的動作和表情，草屯商工學生爭相與他合照，堪稱場中的人氣王。

今年大會為了鼓勵選手盡力挑戰最好的成績，男子與女子組訂定給獎金5公尺40及4公尺30的門檻高度，但僅美國女選手Annie還達到大會給獎金成績，獲得台幣5000元。

此次男子與女子組的前三名分別如下：

男子組─第一名Masaki（日本）、第二名Austin（美國）、Ernest（菲律賓）。

女子組─第一名Annie（美國）、第二名Natalie（菲律賓）、第三名Lim,Eun-ji（韓國）、沈怡如（台灣）。

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