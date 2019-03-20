自由車》環台賽南投站 台灣隊馮俊凱守住亞洲冠軍

國際自由車環台賽南投站成績揭曉，美國毅百特KHS隊的詹姆斯奪冠。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕2019國際自由車環台賽第4站南投站，今日下午2時許，在所有選手抵達位於日月潭向山遊客中心終點站後，順利又平安的落幕，最後由美國毅百特KHS隊的詹姆斯封王，成績3小時58分21秒，中華隊馮俊凱也未辜負大家期待，成功守住亞洲冠軍（藍衫）的頭銜。

該項賽事今上午9時30分許，自南投縣政府前廣場出發，終點站設在日月潭向山遊客中心，全程共166.56公里，沿途經過集集綠色隧道、日月潭水庫、蛇窯、埔里酒廠、台灣工藝研究發展中心等8鄉鎮市知名景點，雖然風景秀麗，但起起伏伏、上上下下的山路，加上距離也比前3站還要長，對與賽選手而言，不光是技巧的考驗，更是體力、耐力及速度的一場大對決。

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比賽過程中，最後出現31人集體衝線的精采畫面，儘管成績同為3小時58分21秒，但經判定名次後由美國毅百特KHS隊的詹姆斯拿下南投站冠軍，中華隊馮俊凱則守住亞洲冠軍（藍衫）的頭銜。

國際自由車環台賽南投站成績揭曉，中華隊馮俊凱（後排左1）守住亞洲冠軍頭銜，南投縣副縣長陳正昇（前排右2）等人給予祝福。（記者謝介裕攝）

國際自由車環台賽南投站路線起起伏伏，對參賽選手是一大考驗。（記者謝介裕攝）

此次賽事，吸引來自全球5大洲181位好手，合計20支勁旅參賽，其中2級職業洲際車隊有4支，分別是義大利尼伯隊、以色列隊、義大利奈里職業隊、哥倫比亞曼札納隊，菁英車好手3支，包含澳洲聖托斯隊、德國赫爾曼隊、瑞典米捷亞隊、美國毅百特KHS，其中瑞典米捷亞隊、美國毅百特KHS、群利公司等職業車隊，係台灣的自行車產業合作贊助，有自行車產業的加入，不但為賽事添增光彩，也將一同帶動台灣自行車產業與競技的結合，讓台灣在國際發光發熱。

南投縣長林明溱、副縣長陳正昇指出，國際自由車環台賽已連續4年在南投設站舉行，加上警方對於交通秩序及安全的維護，也深受各國選手及國際自由車總會UCI肯定，預告明年這項國際賽事即可能會升級，屆時，將吸引更多更優秀的選手來台參賽，讓國際人士看到台灣及南投好山好水之際，進而達到運動結合觀光及產業發展的目的。

南投警方維護國際自由車環台賽南投站的辛勞及努力，深獲各界肯定。（記者謝介裕攝）

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