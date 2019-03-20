高球》佛度盃亞洲區複賽第一輪 穀保家商陳霆宇65桿領先

陳霆宇以65桿在2019年佛度盃亞洲區業餘高球複賽第一輪領先群雄。（照片取材自賽事推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣選手今（20）日在越南峴港Laguna球場舉行的2019年佛度盃亞洲區業餘高球賽複賽第一輪出盡鋒頭，包辦前兩名。就讀新北市穀保家商高三的陳霆宇以65桿（-6）暫居第一、張昕樵68桿（-3）排名第二。陳伶潔、周翊庭則以標準桿 71桿並列第10。前十名中，台灣選手共有四人。

去年才贏得歐洲區佛度盃總冠軍的陳霆宇在第一洞就以博蒂先聲奪人，雖然第二洞柏忌收場，但第三洞射下老鷹後，便晉身領先群，第一輪總計6隻小鳥、1隻老鷹，另有2次柏忌。前15洞陳霆宇和贏得美洲區總冠軍的捷克好手Petr Hruby 都是-4，並列領先，但Petr Hruby第18洞打了8桿（+3），又在第17洞吞柏忌，而陳霆宇在第16及18洞都以博蒂作收，一消一漲，雙方的差距便拉開。

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屬於女子U16組、曾就讀高雄高苑工商的張昕樵，在前5洞抓下4隻小鳥，技驚四座，前9洞更演出超水準的30桿，一度超前所有與賽72名男女選手，可惜後9洞聲勢稍退，沒有博蒂，且有2次柏忌，最終以68桿僅次於陳霆宇，跨組排名第二，並在女子U16歲組領先居次的新加坡選手1桿。

張昕樵前9洞打出超水準的30桿一度領先群雄。（照片取材自賽事推特）

佛度盃業餘高球賽事共分男子U21、U18、U16及女子U21、U16等五組。印度的Keshav Mishra以69桿（-2）在男子U21歲組領先，總成績僅次於領先的我國選手排名第三，我國的曾豐棟83桿並列男子U21第8；日本的Miyuu Abe 在女子U21組以69桿（-2）最佳，我國的周翊庭、陳伶潔以2桿之差居次；男子U18歲組陳霆宇以65桿技壓群雄，馬克74桿（+3）暫居第6；男子U16菲律賓伊拉斯73桿排名第一，我國的陳瑋利77桿暫列第8；女子U16張昕樵68桿名列榜首、葉家儒76桿第6。

佛度盃亞洲區高球複賽共進行三輪54洞，各組冠軍可取得歐洲區決賽資格。我國選手陳霆宇去年是亞洲複賽男子U16歲組第一，隨後在歐洲區決賽以203桿，技壓群雄獲總冠軍。

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