MLB》一朗第4局提前退場做最後告別... 小葛瑞菲解釋（影音）

鈴木一朗退場與隊友擁抱。（取自水手隊推特）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊鈴木一朗今晚以第9棒、右外野手身分先發出賽，但在4局下就被提前換下。由於一朗退場時，逐一與隊友擁抱、握手，敵隊球員也紛紛獻上掌聲，東京巨蛋滿場球迷都起立鼓掌，全場瀰漫感動的氛圍。

球迷擔心，今晚就是一朗的引退戰，對此水手退役名將葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）稍早做出解釋。

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Ichiro comes out of the game.



Pardon us, we're crying in the club rn. pic.twitter.com/09aKuLlsiQ — Cut4 （@Cut4） 20 March 2019

一朗在攻守交換提前退場後，日本的轉播電視台立刻連線給場邊觀戰的小葛瑞菲，問到：「這就是最後一次見到一朗選手了嗎？」小葛瑞菲說：「不是啦，這是一個儀式而已，明天還會上啦，大家明天也可以看到一樣的場面。」



小葛瑞菲在場面觀戰充當攝影師。（取自網路）

轉播比賽的球評長谷川滋利說：「聽到小葛瑞菲這麼說我就放心了。」黑田博樹也說：「美國常常這樣，這是對一朗的尊敬。」

鈴木一朗打擊。（歐新社）

鈴木一朗退場與隊友握手致意。（取自水手隊推特）

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