MLB》一朗第4局提前退場做最後告別... 小葛瑞菲解釋（影音）

鈴木一朗退場與隊友擁抱。(取自水手隊推特)

〔體育中心/綜合報導〕水手隊鈴木一朗今晚以第9棒、右外野手身分先發出賽,但在4局下就被提前換下。由於一朗退場時,逐一與隊友擁抱、握手,敵隊球員也紛紛獻上掌聲,東京巨蛋滿場球迷都起立鼓掌,全場瀰漫感動的氛圍。

球迷擔心,今晚就是一朗的引退戰,對此水手退役名將葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)稍早做出解釋。

請繼續往下閱讀...

Ichiro comes out of the game.



Pardon us, we're crying in the club rn. pic.twitter.com/09aKuLlsiQ