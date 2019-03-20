MLB》老虎開季輪值缺一角 前美聯新人王將動TJ手術

富默爾將動TJ手術，確定整季報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎先發投手富默爾（Michael Fulmer）日前傳出手肘痠痛，並在檢查後尋求第三意見，在詢問過後結果不變，今天確定要動Tommy John手術，富默爾2019年也將整季報銷。

富默爾在14日時就被老虎隊停機，隨後老虎隊為他進行MRI檢查，並徵詢James Andrews醫師的第二意見，當時Andrews就認為富默爾需要動刀，但他們還是希望能夠尋求第三意見。

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而在徵詢過第三意見後，老虎隊記者Evan Woodbery指出，第三意見證實了前兩項動刀的意見是正確的，因此富默爾確定要動刀，這也宣告了他今年賽季的報銷。

富默爾去年的表現荒腔走板，先發24場比賽投132.1局，只拿下3勝12敗，防禦率4.69的成績，送出110次三振，以及46次保送，被敲出19發全壘打。富默爾在2016新人年先發出賽26場比賽，以11勝7敗防禦率3.06的成績拿下當年度的美聯新人王獎項，連續三年都至少為老虎隊先發24場比賽，是老虎輪值當中重要的一員。

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