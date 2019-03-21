MLB海外賽第二天 今日賽事預告與轉播

鈴木一朗。（歐新社）

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MLB海外賽邁入第二天也是最後一天，水手隊鈴木一朗昨晚以第9棒、右外野手身分先發出賽，但在4局下就被提前換下，留下1打數1保送數據，退場前逐一與隊友擁抱、握手東京巨蛋滿全球迷也都起立鼓掌。今天水手與運動家展開第二戰，一朗將會有何表現，請鎖定自由體育。

NBA有兩場賽事轉播，首先是七六人在自家主場迎戰綠衫軍，七六人已確定晉級季後賽，塞爾提克則還有幾場勝利的距離，東區前段班的對決勢必精彩可期。另外一場則是已搶下季後賽門票的暴龍作客雷霆，雷霆近期陷入三連敗小低潮，今天能否終止連敗，球迷千萬別錯過。

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NBA

07：00 塞爾提克 vs. 七六人 緯來體育

09：30 暴龍 vs. 雷霆 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

MLB海外賽

17：30 水手 vs. 運動家 FOX體育、FOX體育3台

MLB春訓

06：00 紅襪 vs. 金鶯 FOX體育、FOX體育3台

日職熱身賽

12：00 巨人 vs. 西武 FOX體育2、3台

13：00 樂天 vs. 軟銀 FOX體育

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