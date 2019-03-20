SBL》塞勒身高大縮水引熱議 許晉哲：不要讓人看笑話

塞勒的身高話題引起熱議。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕富邦勇士以76：63收下6連勝，金門酒廠找回塞勒助陣卻難救戰績，身高嚴重縮水還成為一大爭議，賽後富邦教練許晉哲表示，很開心看到他回來，「但規定該遵守就遵守，不要讓人看笑話。」

金酒近期狀態低迷，以傷病為理由辭退夏普，找來2012年冠軍賽MVP塞勒提升戰績，過去他在台灣登入身高為211公分，沒想到今經過身高測量竟嚴重縮水4公分，剛好符合雙洋將405公分限制，但許晉哲對此怪象卻難以認同，「之前我們想找洋將，如果他只有207公分早就找他了，但他跟我講是209公分。」

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雖然金酒找回塞勒助陣，今上場表現卻相當普通，上場27分鐘，8投4中拿8分，火力上並未提供太大助力，金酒此役得分更寫本季新低。

金酒塞勒（記者林正堃攝）

塞勒也很清楚此戰還未進入狀況，「我知道今天表現還不好，這是我在這的第一場比賽，但身為職業球員我不會以此為藉口。」塞勒認為，大家還不熟悉彼此，只要趁接下來的練習磨合，他有自信球隊能找回勝利方程式，「我的表現也會超乎大家想像。」

富邦今舉辦主場日，邀請「Fubon Angels啦啦隊」進行表演，現場氣氛相當熱絡，球員表現也十分火燙，米歇爾17分為全隊最高，另外帶10籃板，賈西亞16分、12籃板，張伯維摘12分。

富邦主場表演（記者林正堃攝）

米歇爾殺進籃下搶下籃板球（記者林正堃攝）

金酒以于煥亞的12分得分最高，另有4籃板、4助攻，洋將佐藍外線手感欠佳，4次出手全盡墨，拿10分，余純安第3節因一次進攻回合賠上犯規還受傷離場，總教練吳俊雄表示，可能傷得不輕，但之後會再檢查。

余純安受傷退場（記者林正堃攝）

于煥亞（左）。（記者林正堃攝）

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