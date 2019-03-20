中職》桃猿隊挑戰3連霸 這兩人角色吃緊

（左起）吳丞哲與黃子鵬本季將擔任牛棚重要角色。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊完成2連霸，牛棚投手群都扮演關鍵角色，前年王躍霖、林柏佑跳出，去年則是菜鳥吳丞哲、黃子鵬竄起，兩人季後雙雙獲加薪，足見球團重視程度。

去年兩位菜鳥投手首度參與春訓，整季成績也不錯，吳丞哲出賽66場是全聯盟投手最多，繳出18中繼、防禦率4.35。黃子鵬則是季初在二軍以先發角色調整，不過升上一軍擔任長中繼表現稱職，後援54.1局、15中繼，防禦率僅2.48。

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今年猿隊這兩位「二年級生」預計又將擔綱後援主力，兩人也透露，春訓期間就對開季做足準備。吳丞哲說，有鑑於去年出賽多，今年開訓前兩週自己就先「開工」儲備體能，他說：「去年還沒投那麼多，春訓適應快，今年開訓前有先跟教練請教，自己抓一下時間先開始練，先適應春訓的訓練量。累的時候就用意志力逼自己練，否則一停下來，落差就大，到時候更跟不上。」

黃子鵬同樣為開季做準備，和林泓育等學長們赴福岡自主訓練，加強髖關節，他說：「去年是首度春訓，主要照教練開的課表，今年除了課表，也有評估一下自己身體的需要，比如防護員提到髖關節部分，就去找方法加強。」

黃子鵬熱身賽對樂天和羅德的表現不如預期，但學習很多，開季後定位後援，他說，「盡量不要有負面想法，今年會勇敢攻擊好球帶、正面對決。」

Lamigo桃猿黃子鵬。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿黃子鵬。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿吳丞哲。（記者陳志曲攝）

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