騎車環島送愛心 63名台灣企業菁英聯手關懷弱勢

雲林縣政府大合照。（大會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行活動，今一行63名台灣企業菁英發揮無畏的精神，從台中市政府出發，以逆時鐘方式展開11天環台壯行的第1天，而且車友們更為首日4縣市比較欠缺資源的小朋友帶來獎學金補貼，同時，63名車友沿途更受到獅友們的盛情迎接，也讓他們感受到滿滿的人情味。

大會會長楊崇銘。後左二為台中市副市長陳子敬。（大會提供）

今年獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行的靈魂人物就是已經是第4度環台的總召楊崇銘，前三次環台讓他有滿滿的收獲。

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楊崇銘說：「99年在蘇花公路大陸遊覽車掉下懸崖，雖然最後環台團被迫分成兩趟完成，但當我騎經過蘇花公路一邊懸崖陡峭、一邊又是無盡大海時讓我感受到『敬天畏地』的心情；同時，一群人一同環台，更可以讓自己更堅定騎完全程，在騎友的陪伴下展現毅力，完騎後也對自己更有自信。」

總召楊崇銘捐出500萬元來主辦今年的環台暖行活動，今天從台中市出發，途經彰化縣、南投市和雲林縣，都獲得當地縣市首長的高規格接待，車隊也同時資助4個縣市比較欠缺資源的小朋友的獎學金，這次環台下來預計將送出近千名小朋友，耗資也將過500萬以上的獎學金，但楊崇銘說：「錢並不是重點，而是我們今天沿路騎下來時就遇到許許多多好朋友的沿路熱情接待，相當感人，像是雲林還出動了電音三太子助陣，這已經是完全超過金錢的價值，車友們也覺得相當感動。」

楊崇銘指出這次獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行有4大重點，首先「健康」：車友為了要完成環島必須要在半年前開始先做運動準備，同時，11天騎下來，大家也會流許多的汗，排出毒素後也會讓大家更健康。

第二「環保」：我們沿途會去探視92個學校近千位小朋友，都不是搭車子去而是騎鐵馬，也符合環保的概念；第三「反毒」：各縣市提出來的資助小朋友名單都不能跟毒品有關係，這也是我們宣導反毒的使命；最後，「感恩的心」，受我們資助的小朋友，我們都能希望這群小朋友感受到我們的溫暖，未來他在長大後也至少在社會也有一次以上的回饋動作，讓我們的小愛變成未來社會上的大愛。」

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