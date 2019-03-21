鈴木一朗中途退場 觀眾掌聲如雷

〔中央社〕美國職棒大聯盟日本海外開幕戰，水手隊日籍球星鈴木一朗出賽是焦點，2打席選到1保送，退場時全場鼓掌。比賽結果，水手以9比7勝運動家。

美職大聯盟海外開幕戰，繼2000、2004、2008、2012年後，第5度移師日本舉行，由西雅圖水手隊與奧克蘭運動家隊交手，東京巨蛋湧入超過4萬5000名觀眾觀賞水手隊外野手鈴木一朗的表現。一朗先發打第9棒、守右外野。

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這是一朗時隔7年再回東京巨蛋，今天出賽打擊沒表現，3局敲出二壘方向飛球出局，4局選到保送，4局攻守交換時退場，一一與隊友擁抱，接受全場掌聲，連運動家隊球員也都站在休息區為他鼓掌。

賽後，一朗對媒體說：「這是一場很特別的開幕戰。觀眾也感受到氣氛有些不同吧。前幾天，水手隊對上巨人隊的比賽，氣氛感覺像在練習，今天完全不同。」

對於中途退場一事，一朗說：「我早就知道的，2打席。」原來一朗在比賽前就被告知什麼情況下退場。但被問到是否知道隊友們會在板凳前迎接他一事，他說事先不知情。

今天一朗的退場，讓前來東京巨蛋為他加油的民眾很驚訝，全場驚呼聲連連。日媒報導，當一朗將退場時，隊友們出來迎接這位「傳奇」人物，以如雷的掌聲表達對他的敬意。

賽後，對於4局將一朗從守備位子上換下一事，水手總教練塞維斯（Scott Servais）表示，他知道球迷很想多觀賞一朗在場上打球，但總是需要考慮什麼對球隊才是最重要的，這點一朗也很清楚。

針對水手對上運動家的第2戰是否會讓一朗再度上場的問題，塞維斯說：「明天的比賽，一朗也會上場。會在比賽中的某個時點上場。今天一朗雖然沒能好好掌握球，但他揮棒揮得很好。」

在比賽前，今天下午運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）在記者會上表示：「選手們對一朗的棒球，以及對西雅圖做出的偉大功績都充分了解。一朗是歷代最棒的選手之一。」

他又說：「在比賽中，可能會有一朗接受如雷掌聲的瞬間到來吧。屆時，選手們就退一步，讓時間暫時停一下。」

比賽結束後，梅爾文說：「感覺眼眶有些泛淚。球迷都屏氣凝神在觀賞一朗的打擊和守備。日本的球迷是來替一朗加油的。」

日媒報導，一朗在4局中途退場，球迷內心似乎受到很大的震撼。有人在網路上留言：「可惡，我趕著回家看比賽，竟然一朗退場了。」

也有球迷在網路上表示，只是去上個洗手間回到座位，竟然一朗就退場了。在比賽過程中，有人在推特發出心聲說，「拜託一朗千萬不要引退」、「一朗是想今天引退嗎」？

一朗的動向，不僅牽動著東京巨蛋內4萬多球迷的心，很多進不了東京巨蛋看球賽的球迷也很揪心。（編輯：林治平）

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