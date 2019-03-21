MLB》白襪大物沒上過大聯盟 就獲13億約創紀錄

白襪大物外野手希梅涅茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尚未升上大聯盟的白襪大物外野手希梅涅茲（Eloy Jimenez），在大聯盟百大新秀中高居第三，如今將和球隊簽下6年4300萬美元的延長合約（約新台幣13.3億元），創下還沒上到大聯盟的選手最高合約紀錄。

希梅涅茲去年待在2A、3A，整季繳出22轟、75分打點、打擊率0.337的優異表現。其中他在3A的打擊率高達0.355、還有12發全壘打，本季將從3A出發。

請繼續往下閱讀...

大聯盟官網報導，希梅涅茲這份6年4300萬美元合約中，還有兩年的球隊選擇權，總值高達7750萬美元，另有250萬美元簽約金。

《ESPN》報導，過去只有太空人辛格頓（Jon Singleton）、費城人金格利（Scott Kingery），在沒有上到大聯盟的情況下獲得長約。而希梅涅茲這份4300萬美元合約，更是去年金格利的兩倍之多（金格利上季和球隊簽6年2400萬美元約）。

《美聯社》指出，若這名22歲的希梅涅茲今年球季的前20天都待在小聯盟，他的自由球員資格將延後一年，直到2025年才有資格成為自由球員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/