MLB》一朗特殊儀式 日媒：過去對野手是羞辱（影音）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗昨晚在大聯盟海外開幕戰先發，4局下在守備就定位後，由水手總教練瑟維斯刻意安排下，退場接受全場掌聲。日本媒體撰寫評論，過去在大聯盟中，「守備就定位後換下場」其實對野手來說是一種羞辱。

日媒以昨晚在東京巨蛋擔任開球儀式打者的名人堂球星韓德森（Rickey Henderson）為例，1999年國聯冠軍賽第4戰，大都會以3：2領先勇士進入8局上，當時40歲的韓德森已於左外野就定位，卻突然被總教練瓦倫泰（Bobby Valentine）換下場，讓他認為守備不受信任，氣得直接回家。

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那年系列賽第六戰，沒能上場的韓德森，在比賽中跟其他資深球員在更衣室打牌，引發議論，讓人聯想是否因為先前「守備定位後被換下場的羞辱」的事件，和總教練瓦倫泰產生心結。

日媒指出，一朗的英雄式退場當然跟韓德森的不同，總教練賽後說是為了向一朗表示敬意，安排讓他接受家鄉球迷的掌聲。有趣的是，20年前守備被換下場的韓德森，也在現場目睹全程。

大聯盟近年針對球季結束退休的球員，都有類似禮遇，只是多半發生於球季尾聲，在開幕戰看到類似場景不僅相當罕見，也讓日本球迷見識到大聯盟風格的英雄式退場。

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