MLB》打者吞K過多拖慢比賽節奏 讓大聯盟憂心

大聯盟去年總三振數多於安打數，史上首次。圖為去年陷入低潮的金鶯砲手戴維斯，單季吞下192次三振，排在全聯盟第四多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟打者群去年整季吞下41207次三振，而總安打數為41019次，是史上首次三振多於安打的球季。這現象讓大聯盟棒球部門首席、前洋基教頭托瑞（Joe Torre）感到憂心，認為需要更多的球留在場內，才能阻止棒球人氣下滑的狀況。

《路透》報導，大聯盟去年的平均觀眾人數28830人，比前一年下滑約4％，總觀眾人數也是自2003年之後，首次跌破7000萬人次；此外，上季也是首次出現總三振數多於安打數的一年。

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托瑞表示，「我很關心我們的比賽，因為一個球季的三振數多於安打，這對我來說就是一個問題。」他指出，「對我而言，棒球興奮之處在於看比賽、以及在比賽中如何運用戰術，就是要讓球留在場內，但我們沒有。」

「每個投手都投到98、99英哩，每位球員都試著想三振對手，這對我來說就是問題。」托瑞認為，「棒球比賽最棒的地方在於，很多事情在場上發生。選手在壘包上、跑壘通過壘包，那些都讓我感到興奮。」托瑞說，「當打者敢於去擊中球，而不是試著錯過好球，這樣比賽節奏也會因此加快。」

托瑞。（資料照，美聯社）

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