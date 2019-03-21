NBA》聯盟龍頭拉警報！公鹿大前鋒又傳傷情

2019/03/21 08:20

公鹿前鋒米洛提奇（中）昨對湖人繳出轉隊後新高，不料今天卻傳出噩耗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前坐聯盟龍頭的公鹿，昨在主將「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席的情況下，仍以14分之差擊敗湖人，不過《The Athletic》記者Shams Charania稍早在推特上爆料，公鹿前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）左手拇指骨折，恐怕得休息2到4週。

27歲的米洛提奇自2011年首輪第23順位加入NBA，生涯前4季待在公牛，去年季中先被交易到鵜鶘，最後在今年2月交易大限前又被交易到公鹿，本季平均得到15.2分、7.4籃板是職業生涯新高，1.2助攻，三分球命中率36.5%。

而他來到密爾瓦基後多擔任替補，為公鹿效力的14場比賽僅3戰先發，在前年新人王的布洛格登（Malcolm Brogdon）因右腳足底筋膜撕裂高掛免戰後，才終於有先發出賽的機會，昨也在與湖人之戰大放異彩，拿下轉隊後新高23分，未料今天竟也傳出惡耗。

雖然公鹿隊已經確定晉級季後賽，但若是陣中兩位大前鋒都先後受傷，在打季後賽的關鍵時期恐怕會對公鹿造成不小的影響。

布洛格登因右腳足底筋膜撕裂高掛免戰。（資料照，美聯社）

 

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