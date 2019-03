NBA》聯盟龍頭拉警報！公鹿大前鋒又傳傷情

公鹿前鋒米洛提奇(中)昨對湖人繳出轉隊後新高,不料今天卻傳出噩耗。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕目前坐聯盟龍頭的公鹿,昨在主將「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)缺席的情況下,仍以14分之差擊敗湖人,不過《The Athletic》記者Shams Charania稍早在推特上爆料,公鹿前鋒米洛提奇(Nikola Mirotic)左手拇指骨折,恐怕得休息2到4週。

Bucks forward Nikola Mirotic has suffered a slight fracture of his left thumb and will miss at least two-to-four weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.