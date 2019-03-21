足球》利物浦欲補大咖球星 目標鎖定迪巴拉

祖文特斯迪巴拉據傳轉會身價超過1億歐元。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅軍利物浦將對25歲的阿根廷前鋒迪巴拉（Paulo Dybala）展開追求，義大利媒體TMW的報導指出，利物浦將於接下來的幾週向這位現效利義甲「老婦人」─祖文特斯的明星球員開出實質的報價，至於實際的合約內容則尚未對外公佈。

迪巴拉上賽季的表現相當優異，2017─2018整賽季替祖文攻進26球，身價水漲船高到超過1億歐元，這賽季在C羅轉會來到老婦人之後，於前場的表現受到壓縮，25場義甲出賽僅攻進4球外加6助攻，表現普普，在歐冠則是出賽7場踢進5球，相較於上賽季的高檔表現，這賽季較為平凡的表現也將影響他的轉會身價。

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報導指出，紅軍主帥克洛普（Jürgen Klopp）相信迪巴拉將帶領紅軍昇華至另一個層級的球隊。

迪巴拉成名於義甲巴勒摩（Palermo），這位「阿根廷彭于晏」從2012到2015年效力於此，並在2014─2015年賽季破繭而出，於義甲攻進13球外加8助攻，並拿下該年度的義甲助攻王，該年成功的表現讓祖文以4000萬歐元的轉會費將他帶到杜靈。

迪巴拉自2015年效力祖文至今已為球隊奪下義甲聯賽和義大利盃的3連霸，義大利超級盃則拿下1座（2018年），2016─2017賽季隨隊殺進歐冠決賽，只可惜當年以1：4敗給皇家馬德里僅奪亞軍，並於2018年被阿根廷國家隊徵招至俄羅斯踢世界盃。

尤文圖斯目前義甲積分75分，領先第2的拿坡里有15分之多，義甲冠軍看來已是囊中物，有極高機會拿下近期的義甲8連霸和隊史的第35座義甲冠軍，至於歐冠盃則是在上週逆轉馬德里競技後晉級8強。

利物浦目前於英超聯賽拿下76分積分，在多賽曼城1場的情況下領先2分積分，將有機會拿下創立英超以來的頂級聯賽首冠，紅軍為英超創立前最成功的英格蘭球會，於英格蘭的頂級聯賽拿下過18次冠軍，並且在歐聯盃（歐冠前身）奪下過5次冠軍。

利物浦主帥克洛普今年帶隊成績相當優異，有望帶領紅軍拿下首座英超冠軍，且是睽違已久的英格蘭頂級聯賽冠軍。（資料照，美聯社）

效力巴勒摩時期的迪巴拉（圖左）已展現大將之風。（資料照，美聯社）

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