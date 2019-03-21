中職》高懸21年大紀錄 富邦洋投三本柱強勢挑戰

富邦悍將三巨投伍鐸、羅力、索沙（左起）。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年球季富邦悍將「洋投三本柱」羅力、伍鐸、索沙實力和身價驚人，令人期待的是，他們有沒有可能攜手打破一項中職紀錄？那就是單隊洋投合計最多先發勝紀錄。

1998年興農牛洋投群合計拿下46勝，至今仍是中職單季單隊洋投合計最多勝紀錄，當年105場例行賽，興農竟然全推出洋投先發，本土投手先發場數掛零，事實上，那一年興農陣中也只有賴有亮和蔡重光這兩名本土投手。

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1998年興農有6名洋投先發，其中楓康先發30場豪取17勝，勇壯先發28場拿到12勝，力拔山和凱爾各6勝，金砂掌5勝，黑金光沒拿勝投。

值得一提的是，1998年味全龍105場也全部都由洋投先發，和同年興農成為中職史上單季洋投全先發唯二紀錄，這年味全9名洋投有先發紀錄，總計拿到41勝，以陶德11勝最多。

可別以為早期中職先發輪值都是洋投的天下，1992年中職90場例行賽，三商虎竟然只有1場是由洋投先發，秘力先發2局失3分吞敗，其他89場全由本土投手先發，包括涂鴻欽、康明杉、翁豐堉、黃武雄和陳明德，合計拿到23勝。

除了1992年的三商虎，2006年誠泰COBRAS洋投總共先發18場卻1勝難求，苦吞12敗、防禦率6.00，堪稱歷年最悲劇先發洋投群。

近年中職最猛先發洋投群，就屬2017年桃猿了，該季史博威和賽格威都拿15勝，道恩斯10勝，3人先發77場就豪取40勝。

羅力兩度拿到中職投手三冠王，單季最多16勝、總計2次，伍鐸去年奪14勝，索沙熱身賽狂飆157公里速球，評價甚至不輸羅力，富邦悍將「洋投三本柱」本季有機會超越前年桃猿三洋投先發勝場數，甚至挑戰1998年興農洋投46場先發勝紀錄。

富邦悍將索沙。（資料照，記者黃志源攝）

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