NBA》不是喬丹、詹皇 Kobe認為最偉大的球員是「他」

布萊恩認為羅素才是最偉大的球員。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕當被問到誰是NBA「歷史第一人」時，不少人喜歡拿「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）來與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）做比較，不過湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）卻認為傳奇球星羅素（Bill Russel）才是最偉大的球員。

上週在中國參加2019年世界盃男籃的抽籤儀式的布萊恩，才結束中國行，又馬不停蹄地飛去紐約為他的新書《曼巴精神》宣傳。而他今天在接受《The Athletic》記者Frank Isola採訪時，除了談論自己新書的內容，也被問到了究竟誰才是當今NBA最好球員的問題。

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「你知道嗎，每個人都在爭論誰才是最棒的球員。但問題是，這很重要嗎？不，一點也不，最重要的是拿下總冠軍，這是唯一重要的，」布萊恩說道，「到底誰是最好的球員？你大可以坐下來爭論一整天，但你唯一無法去爭執的，就是誰是每一年的總冠軍。所以，羅素是最偉大的NBA球員。」

相較起進攻火力強大的張伯倫（Wilt Chamberlain）、魏斯特（Jerry West），羅素可能沒有那麼耀眼，職業生涯場均15.1分、22.5籃板和4.3助攻的數據在傳奇球星中其實並不顯眼，不過羅素生涯拿過11次NBA總冠軍、8連霸總冠軍、5座年度MVP、入選12次明星賽、1956年奧運金牌等等，連總冠軍戰MVP獎項都以他來命名，也難怪布萊恩會認為他才是NBA最偉大的球員。

NBA傳奇球星羅素。（資料照，法新社）

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