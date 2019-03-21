MLB》陳偉殷明熱身賽客場對大都會 競爭對手防禦率不到1

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷明天將在台灣時間凌晨1點10分，於熱身賽客場先發對上同為國聯東區的大都會，這場比賽可能是陳偉殷在春訓的最後一場出賽，力拚開季先發輪值。

陳偉殷前一場對勇士先發4局失3分，至今熱身賽出賽4場，共投11.1局被敲18安，失掉12分都是自責分，防禦率高達9.53，被打擊率高達0.375。陳偉殷明天將在客場先發對大都會，而對方的投手將是左投梅茲（Steven Matz）。

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馬林魚的先發輪值中，頭號先發是伍雷納（Jose Urena），第二號先發為史崔利（Dan Straily），陳偉殷、羅培茲（Pablo Lopez）、李察斯（Trevor Richards）、阿爾坎特拉（Sandy Alcantara）、史密斯（Caleb Smith）等人都是先發人選。

不過，陳偉殷先發競爭對手之一、23歲投手羅培茲，今天在熱身賽對紅雀投出6局無失分好投，送出5次三振，僅被敲2安。羅培茲至今在熱身賽出賽5場有2場先發，防禦率僅0.90，有機會擠進馬林魚的先發輪值。

羅培茲。（資料照，美聯社）

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