足球》身價最高的後衛！ 拜仁購入賀南德茲

與拜仁達成協議，轉會費達8000萬歐元的賀南德茲，成為足球史上身價最高的後衛球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拜仁慕尼黑與馬德里競技達成協議，馬競將陣中的法國後衛赫南德茲（Lucas Hernandez）以8000萬歐元賣給拜仁，將在這賽季結束後正式轉會，法國的Foot Mercato報導指出，拜仁已先給付4000萬歐元，剩下的尾款將在球季末付清。

據報導指出，拜仁將和這位23歲的法國左後衛簽下4至5年的合約，而他的轉會身價已成足球史上最貴的後衛球員。

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值得一提的是，拜仁先前已和另一位現效力斯圖加特的右後衛帕瓦德（Benjamin Pavard）達成加盟協議，以3500萬歐元的轉會費將他帶進安聯球場，這麼一來拜仁下賽季將組成由法國國家隊左右邊後衛的強力組合。

另外拜仁將在轉會市場持續招兵買馬，目標鎖定邊鋒好手，為取代已年邁的羅本和里貝利，拜仁據傳已向里爾提出8000萬歐元的報價，求購今年在法甲破繭而出的前鋒佩佩（Nicolas Pépé），另外還傳出對萊比錫紅牛的德國前鋒維爾納（Timo Werner）及切爾西令人驚豔的英格蘭小將奧多伊（Callum Hudson-Odoi）有興趣。

佩佩這賽季替里爾出賽32場踢進共18球外加11次助攻，於法甲的進球數17球僅次於法國天才姆巴佩（Kylian Mbappé）的26球，優異的表現使里爾暫居法甲第2的位置。

現效力里爾的佩佩今年的表現相當搶眼，讓里爾暫居法甲第2的位置。（資料照，法新社）

現效力斯圖加特的右後衛帕瓦德，2018年夏天隨著法國一起拿下世界盃冠軍。（資料照，法新社）

切爾西的奧多伊被傳出為拜仁球購的目標之一。（資料照，歐新社）

萊比錫紅牛的德國前鋒維爾納一直都是拜仁的收購清單上的一員。（歐新社）

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