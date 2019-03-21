MLB》曾拒絕紅襪62億延長約 貝茲說明原因

貝茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪球星貝茲（Mookie Betts）將在明年季後成為自由球員，今天他證實拒絕球團在2017年所開出的8年2億美元延長約，想在自由市場測試身價，不想用廉價賣掉自己。

大聯盟官網報導，貝茲表示，「你不會擔心比賽的經濟效益，紅襪隊會做好他們必須處理的事情，而我則要處理好我的事，共同的目標就是贏得世界大賽，我認為這是我們都想做的事。」

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貝茲證實拒絕掉紅襪球團在2017年季後曾開出的8年2億美元延長合約，「這只是一種意見紛歧，完全沒有問題。」

貝茲和紅襪隊的合約還剩2年，雖然不想在成為自由球員前簽大約，他仍會和紅襪隊保持協商。貝茲表示這可能會和球隊縮小差距，「為什麼不呢？應該要保持耳朵開放，聽聽他們說什麼，但這不意味著你必須同意、或是接受別人所提出的任何事情。就像我說過的，我喜歡這，認為這裡是你生涯都想發展的好地方，不代表是用廉價賣掉你自己。」

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