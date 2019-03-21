NBA》米契爾狂砍30分 率領爵士大破尼克

本場轟下30分的米契爾，率領爵士成功踢館尼克主場。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕目前西部排名第7的爵士今日作客挑戰東部爐主尼克，爵士靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂轟全場最高的30分，以及戈貝爾（Rudy Gobert）以7投中7百分百命中率攻下18分的帶領下，最終爵士137：116大勝尼克，爵士快意收下5連勝，尼克則是吞下近11場的第10敗。

爵士第一節就轟下39分為本季第一節得分的新高，尼克在剛開賽海佐尼亞投進3分球以3：2暫時領先，之後爵士連得9分，本場就沒再落後過，第一節爵士以39：25領先，第二節依舊打出單節35：22的攻勢，讓半場比分差距來到27分。

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第三節的爵士隊一度將比分拉開到100：63，37分的差距是全場爵士領先最多的時刻，前3節大幅落後的尼克使比賽第4節進入垃圾時間，終場爵士137：116大勝尼克21分，爵士全場3分球42投中20命中率47.6%，高命中率和命中數是本場致勝的關鍵因素之一。

爵士的米契爾全場拿下30分，包括5顆3分球，另外還傳出5次助攻，戈貝爾全場7投中7拿下18分並外帶9籃板，英格斯（Joe Ingles）全場3分球9投6中，拿下18分，板凳出發的克勞德（Jae Crowder）則挹注15分，另外西班牙控衛盧比歐（Ricky Rubio）全場僅出手2次中1球，但靠著10罰10中還是拿了12分，並傳出9次助攻。

尼克的新人前鋒諾克斯 （Kevin Knox）以17投中10，攻下全隊最高的27分外加8籃板的表現最佳，海佐尼亞 （Mario Hezonja）貢獻23分，後衛多森（Damyean Dotson）則挹注21分。

爵士5連勝期間，勝分都達15分以上，分別是勝太陽17分、勝灰狼20分、勝籃網16分、勝巫師21分，以及這場勝尼克21分，前一次爵士在主場迎戰尼克是以129：97，血洗32分之多。

戈貝爾（圖中）精彩的雙手暴扣，並且全場7投7中貢獻18分。（今日美國）

諾克斯（圖左）攻下全隊最高的27分，是尼克未來的潛力新星。（美聯社）

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