NBA》不滿恩比德出拐？ 史馬特「反擊」遭驅逐出場

2019/03/21 11:33

綠衫軍後衛「聰明哥」史馬特遭驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰塞爾提克，中鋒恩比德（Joel Embiid）和綠衫軍後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）在卡位時發生衝突，恩比德被對方雙手推倒，裁判當下把史馬特驅逐出場。

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此戰第三節剩下11分08秒，七六人進攻，恩比德和史馬特在卡位時，史馬特想試圖抄球，但恩比德疑似出手肘把對手弄倒，沒有犯規，史馬特當下不滿，直接上前用雙手推倒恩比德，雙方發生衝突。

兩隊的球員、教練、以及保全上前阻止，經過裁判審視後，賞給史馬特二級惡意犯規，直接趕出場；而恩比德則是領到技術犯規。

七六人最後以118：115贏球，恩比德全場砍進37分、抓下22顆籃板，他在賽後表示，「我一直聽到這些傢伙（塞爾提克）能比其他人防我守得更好，所以我要來展現自己是聯盟中最難阻檔的球員。」

七六人中鋒恩比德（中）。（今日美國）

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