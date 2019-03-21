NBA》哈登砍57分無用 火箭延長賽不敵灰熊

哈登（右）得到57分，火箭仍輸球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天砍下57分，但一人之力難挽救戰局，灰熊靠著康利（Mike Conley）、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）合拿68分，讓火箭最後在延長賽以125：126輸球，這場也只是火箭過去14場中的第2場敗戰。

前三節打完火箭以78：97落後，末節哈登帶頭，打出17：2攻勢，幫助火箭追成115平手，進入延長賽。到了延長賽剩下29.3秒，灰熊還有5分領先，卻遭哈登連拿5分追平，但最後剩下0.1秒，瓦倫丘納斯要到犯規，2罰1中，讓灰熊收下勝利。

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灰熊以康利35分8助攻表現最佳，瓦倫丘納斯得到生涯新高33分、抓15顆籃板。卡波克洛（Bruno Caboclo）15分，替補的帕森斯（Chandler Parsons）11分。

火箭方面，哈登全場砍進57分，另有8助攻、7籃板。保羅18分7籃板7助攻，卡培拉（Clint Capela）14分10籃板。

灰熊主控康利得到35分。（今日美國）

瓦倫丘納斯得到生涯新高33分。（美聯社）

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