日職Live》王柏融連兩打席敲安 火腿 1：1 橫濱

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

第三局

3局上，淺間大基敲二壘安打，西川遙輝遭到三振，王柏融在2好2壞的情況下，敲右外野方向安打，火腿1出局攻占一、三壘，中田翔敲高飛犧牲打，火腿追回1分。

第一局

1局下，楠本泰史敲陽春砲，助橫濱DeNA先馳得點。

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1局上，王柏融在2出局後，敲出中間方向安打。中田翔獲得保送，近藤健介擊出滾地球出局，3出局。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在熱身賽對上橫濱DeNA，「大王」王柏融擔任先發第三棒、守左外野，要面對橫濱DeNA左投今永昇太。

王柏融在官辦熱身賽出賽6場，17打數僅3安，有3分打點，打擊率0.176。

兩隊先發打線：

火腿隊：

1.淺間大基 三壘手

2.西川遙輝 中外野

3.王柏融 左外野

4.中田翔 一壘手

5.近藤健介 指定打擊

6.大田泰示 右外野

7.谷內亮太 二壘手

8.鶴岡慎也 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：上澤直之

橫濱隊：

1.桑原將志 中外野

2.楠本泰史 右外野

3.宮崎敏郎 三壘手

4.筒香嘉智 左外野

5.羅培茲（Jose Lopez） 一壘手

6.索托（Neftalí Soto） 二壘手

7.倉本壽彥 游擊手

8.伊藤光 捕手

9.今永昇太 投手

先發：今永昇太

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