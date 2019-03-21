ABL》寶島奇蹟！上季僅1勝 夢想家本季確定登龍頭

夢想家後衛李學林（中）。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕寶島夢想家上季例行賽僅摘下1勝，今年大翻身，昨天以99：88力克澳門戰狼，確定拿下東南亞聯盟本季例行賽龍頭寶座，從一勝到聯盟第一，寶島夢想家締造奇蹟，放眼世界其他籃球聯盟，這都是相當難得的紀錄。

這是夢想家例行賽第19勝，本週日將作客馬來西亞，挑戰第20勝以及十連勝。

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夢想家本季起飛，每一步都是記錄，身在一切過程的吳松蔚談到這趟驚奇之旅表示：「從去年的名次到在成為第一名，是蠻不可思議的旅程，雖然去年成績不理想，但還是一樣把握每一次機會努力拼到現在，這感覺無法形容真的感到非常感動，希望季後賽大家一起努力拿下冠軍。」

想球迷們相當關心的季後賽賽事，3月底將在彰化體育館主場開打，首場主場賽事售票預計在3月25日開賣，屆時購票請上全家售便利商店售票系統。

吳松蔚投籃。（寶島夢想家提供）

客場也有許多夢想家球迷。（寶島夢想家提供）

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