NBA》暴龍延長賽勝雷霆 林書豪拿6分罕見沒助攻

暴龍在延長賽驚險擊敗雷霆。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暴龍最多領先達19分，卻被魏斯布魯克（Russell Westbrook）最後4.8秒的上籃逼平戰局，但雷霆在延長賽投籃手感盡失，北境大軍最終以123：114拿下2連勝。林書豪替補拿6分。

暴龍上半場轟進8顆三分彈，最多取得14分領先，全隊有3人得分破十，林書豪替補上場，2投1中、外加2罰命中，兩節拿4分，龍軍半場以63：55領先。

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易籃後，暴龍開節打出一波12：3的猛攻拉開分差，雷霆急起直追，決勝節靠著P.喬治獨得9分，加上魏斯布魯克讀秒階段的關鍵進球扳平局面，但龍軍延長賽連拿9分奠定勝基，雷霆首顆進球出現在最後31.5秒，已無力挽回局面。

Russell Westbrook sends the game to OT! #PhantomCam #ThunderUp pic.twitter.com/UCLpUdCETd — NBA （@NBA） 2019年3月21日

西亞卡姆（Pascal Siakam）21投14中攻下33分，雷納德（Kawhi Leonard）拿22分、10籃板，范維利特（Fred VanVleet）也有23分貢獻，D.格林（Danny Green）三分球9投5中，拿17分。林書豪前役拿20分，今天出賽15分鐘，5投2中拿6分，另有1籃板、1抄截，罕見未傳出任何助攻。

魏斯布魯克攻下全場最高42分，P.喬治（Paul George）19分，但末節犯滿畢業，讓雷霆在延長賽少了一名可用之兵，施洛德（Dennis Schroder）替補12分貢獻，雷霆吞下4連敗，42勝30敗與馬刺、快艇戰績相同，並列西部第六。

林書豪今拿下6分1籃板，不過罕見的沒送出任何助攻。（資料照，美聯社）

西亞卡姆砍下暴龍全隊最高33分。（USA TODAY Sports）

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