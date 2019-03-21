NBA》J.巴特勒末節回神、恩比德轟37分 七六人逆轉綠衫軍

J.巴特勒（左）末節回神獨取15分，攜手恩比德逆轉綠衫軍。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今在主場迎戰塞爾提克，綠衫軍原靠著明星後衛厄文（Kyrie Irving）半場豪取20分，未料下半場換「大帝」恩比德（Joel Embiid）發威，加上J.巴特勒（Jimmy Butler）最後0.5秒單挑厄文命中致勝球，終場七六人就以118：115險勝綠衫軍。

七六人開場就遭綠衫軍反客為主，被對手拉出一波11：3的攻勢，恩比德雖然領軍苦追，不過綠衫軍厄文火力全開帶領下，在上半場打完69：58領先地主七六人。

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易籃後，恩比德和斯馬特爆發一波衝突，經過裁判審視後，史馬特領到二級惡意犯規，直接被趕出場恩比德也吃下一次技術犯規，不過恩比德不但沒被影響，反而越戰越勇，在第三節打完追到剩5分落後。

而比賽最末節，J.巴特勒終於甦醒，連續飆進兩顆三分彈替七六人扳平，關鍵時刻，又在右側底線單吃厄文，乾淨利落命中，直接終結比賽，最後七六人就以118：115逆轉綠衫軍。

七六人以恩比德豪取37分22籃板4助攻表現最佳，末節回神獨拿15分的J.巴特勒最後拿下全隊次高的22分、T.哈里斯（Tobias Harris）21分8籃板，射手瑞迪克（JJ Redick）則是17分3助攻。

塞爾提克，厄文全場砍進36分，另有9籃板、4助攻。保羅18分7籃板7助攻，哈佛德（Al Horford）22分6籃板，替補出賽的羅齊爾（Terry Rozier）則有20分6籃板進帳。

綠衫軍後衛厄文突破恩比德上籃。（美聯社）

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