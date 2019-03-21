日職》王柏融上演猛打賞 熱身賽首轟出爐（影音）

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天和橫濱DeNA進行熱身賽，「大王」王柏融擺脫近期低潮，前三打數都敲安，包含第5局的超前陽春砲，幫助球隊以2：1取得領先，王柏融隨後也退場。

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王柏融今天擔任先發第三棒、守左外野，面對橫濱DeNA左投今永昇太，首打席就敲中間方向安打，第二打席也敲安上壘。第五局，王柏融是首名上場的打者，他一棒揮出右外野陽春砲，這也是王柏融在熱身賽的首發全壘打。

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王柏融先前在官辦熱身賽出賽6場，17打數僅3安，有3分打點，打擊率0.176。但他今天單場3安之後，打擊率回升至3成。

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