MLB》史上最平凡接殺竟瘋傳 網友：忍不住一看再看（影音）

.@YasielPuig read the scouting report. pic.twitter.com/z2VTQMryXQ — MLB （@MLB） 2019年3月20日

〔體育中心／綜合報導〕不只有超級美技會讓球迷一看再看，大聯盟近日有一球隨性到不行的平凡接殺影片，僅公開5個小時就瘋傳80萬人次點閱。

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這球發生於昨日比賽中，白襪打者朗登（Jose Rondon）擊出右外野飛球，只見紅人外野手普伊格（Yasiel Puig）雙手放在膝蓋上，眼神凝視著前方，一動也不動，直到球直接落下那刻，普伊格才動身舉起手套，將球接殺出局。

大聯盟官方推特評論寫道，「普伊格在閱讀球探報告啦（笑）。」還有人批評普伊格過於鬆散，但有球迷回嗆，「怎麼會有人森77啊？尊重比賽？你到底想要他怎麼做？在球落地之前先繞一圈嗎？」中肯評論連官網小編都回應，「你講到重點了。」

普伊格接殺動作隨性到不行。（法新社）

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