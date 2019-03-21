2019國際自由車環台賽最終戰 屏東「熱」情競速

今天屏東艷陽高照，氣溫達攝氏29至32度，選手們頂著艷陽競速，沿途感受屏東「熱」情。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「2019行銷臺灣-國際自由車環台賽-屏東站」今天在屏東縣政府前廣場展開，由世大運滑輪溜冰金牌總教練林詠翔，帶領多位金牌滑輪溜冰選手所組成的花豹金龍隊打頭陣，並由縣長潘孟安率隊領騎為賽事揭開序幕，今天屏東艷陽高照，氣溫達攝氏29至32度，選手們頂著艷陽競速，沿途還有學校學生、民眾組成的加油團，感受屏東「熱」情。

屏縣長潘孟安說，2019國際自由車環台賽共分五站，全程740.13公里，第五站屏東縣站全程192.8公里，加上熱身路線共超過200公里，是今年環台賽最長一役，終點設在大鵬灣國家風景管理處，對歷經前四站的車手們來說，是體力、耐力、毅力和衝線技巧的終極考驗。

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率領中華隊的「台灣一哥」馮俊凱，昨天在南投站獲得單站第10名，以總成績12小時18分10秒排名第5，今天他表示，屏東站會小心提防日本隊，力拚亞洲第一。

縣府也特別準備三地門鄉蜻蜓雅築琉璃工作室製作的「琉璃珠餐具」獻給前四站的優勝選手，期勉參賽選手在屏東站，感受專屬南台灣充滿椰風及艷陽的綺麗風光。

屏縣府體育發展中心也表示，今年環台賽共有20支勁旅競逐，其中二級職業洲際車隊共有4支，分別是義大利尼伯隊、以色列隊、義大利奈里職業隊和新加入的哥倫比亞曼札納隊，國家隊包含中華隊在內共3支，三級洲際隊則有13支，包含澳洲聖托斯隊、德國赫爾曼隊、瑞典米捷亞隊、美國毅百特 KHS 隊、加拿大弗洛伊隊、日本騎拿職業隊等隊。

縣府準備「琉璃珠餐具」獻給前四站的優勝選手。（記者邱芷柔攝）

2019國際自由車環台賽最終戰今登場，由屏東縣長潘孟安率隊領騎為賽事揭開序幕。（記者邱芷柔攝）

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