日職》和大王同日開轟！ 陽岱鋼扛2分砲（影音）

陽岱鋼轟出熱身賽第二轟。（取自讀賣巨人粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今熱身賽戰西武獅，台灣球星陽岱鋼在6局上轟出2分砲，助巨人超前比分，這是岱桑熱身賽第2轟。

陽岱鋼今對西武前兩打席為雙殺、游擊滾地球，沒能擊出安打，但6局上隊友亀井善行敲安上壘後，岱桑砲轟西武多和田真三郎，一棒轟出牆外，助隊暫以7：2領先。

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這是陽岱鋼睽違8戰的安打，賽後他受訪表示，賽前監督原辰徳有給他一些建議，他牢記建言進入打擊區，「我自己之前是有點打不出來，很開心能有好結果。」

巧合的是，另一地日本火腿和橫濱DeNA的比賽，台灣「大王」王柏融也轟出熱身賽首轟，攜手和陽岱鋼演出「同日開轟」戲碼，讓台灣球迷相當興奮。

陽岱鋼 第2号 pic.twitter.com/WD0gfio389 — 【巨人ファン】岡本=パピヲG党 （@G55146122） 2019年3月21日

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