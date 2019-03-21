足球》薩烏爾將加盟曼城？ 身價上看8千萬歐元

西班牙的中場大將薩烏爾，效力馬競一軍5年，並替馬競在西甲出賽150場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬德里競技的當家中場薩烏爾（Saul Ñíguez），目前傳出賽季末將離隊，並接近與藍月亮曼城簽下合約，曼城欲為這位西班牙中場球星，向馬競支付高達8000萬歐元的轉會費用。

曼城在阿賈克斯的21歲荷蘭中場─德容（Frenkie de Jong）爭奪戰中輸給巴薩後，將目標轉至24歲的薩烏爾，目前在這位馬競中場的競爭之中取得領先位置，而曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）現正尋找巴西老將費南迪尼奧（Fernandinho）在曼城中場位置的接班人，而薩烏爾現階段看起來是藍月亮的最佳解答。

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薩烏爾對馬競的中場來說至關重要，盤帶技術高超的薩烏爾可以向前插上做進攻，也能組織球隊攻勢，並作為攻守轉換的樞紐，自馬競前隊長加比（Gabriel Fernández簡稱Gabi）離隊後更是扮演隊內中場位置最吃重的角色，今年賽季馬競能排在西甲第2的位置，薩烏爾肯定功不可沒。

「我完全不意外曼城會對薩烏爾有興趣，畢竟頂尖球隊總是在尋找最好的球員。」馬競兼西班牙國家隊隊友莫拉塔（Álvaro Morata）說：「他在他踢的位置（中場）已經是最好的球員之一了，況且他還年輕，我們都很希望留隊，但那些最頂尖的豪門球隊總是希望將他攬入陣中。」並且莫拉塔還特別提到，格里茲曼（Antoine Griezmann）雖與巴薩一直傳出轉會消息，但他認為這位法國明星前鋒將會留隊。

撒烏爾在馬競及西班牙國家隊的隊友莫拉塔。（資料照，歐新社）

馬競的當家前鋒格里茲曼，去年幫助法國在世界盃封王。（資料照，法新社）

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