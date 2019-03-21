NBA》雷霆退休球衣第一人！柯利森卻為KD抱不平

杜蘭特（左）和柯利森（右）一同經歷超音速隊至雷霆隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆老將柯利森（Nick Collison）在歷經職業生涯15年後，去年選擇退役，球隊為了表彰他多年貢獻，今（21）日在雷霆對暴龍之戰舉辦球衣退休儀式，而他昔日戰友杜蘭特（Kevin Durant）也不辭辛苦特地低調到場見證老友光榮時刻。

柯利森在2003首輪第12順位被超音速（雷霆前身）挑中，15年職業生涯共計出賽602場、638助攻、258阻攻、2561籃板、296抄截、2846分，在雷霆隊史各項數據皆榜上有名，而他也是雷霆遷至奧克拉荷馬市後首位背號退休的球員。

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杜蘭特新秀賽季曾為超音速隊（雷霆隊前身）效力，柯利森作為他初入聯盟的心靈導師，並與他並肩作戰長達9年。他們甚至共同打進2012年NBA總決賽，可惜最終仍不敵熱火。即使後來杜蘭特去了勇士，仍十分感謝老大哥在菜鳥時期的提攜，今天也還克服了重重困難，親自到場觀禮。

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柯里森除了感謝球團老闆、家人和球迷外，也特別聲援杜蘭特，希望有一天能看到雷霆退休KD的球衣。

「這件事是由球團來決定，但我個人認為是該退休他（杜蘭特）的球衣，他對雷霆有很重要的意義，生涯大半時間也都在這裡度過，不過這都由球團來決定，我也不會去干涉，」柯里森說道，「但就我個人而言，他仍是我們過去非常重要的一份子。」

柯利森出席球衣退休儀式，其間不忘力挺昔日戰友KD。（美聯社）

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