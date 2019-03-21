羽球》強心臟怎麼練 世界球后戴資穎4字透露祕訣

球后戴資穎21日出席長榮航空廣告發布記者會。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界球后戴資穎今天出席長榮航空廣告發布記者會，這支「樂在其中」形象廣告，同時也是小戴羽球生涯的縮影，從小就越級與年長對手拚戰，先學會如何去「輸」，現在才能跳脫輸贏框架，以「樂在其中」的心態去迎戰。

戴資穎今天與父親戴楠凱、長榮航空總經理孫嘉明等一同出席記者會，孫嘉明表示，自己非常佩服世界球后，上場總能拋開巨大壓力，「樂在羽球」，面對每一場比賽。

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這支形象廣告是以戲劇手法打造一個巨大羽球場，捕捉戴資穎專注投入，樂在挑戰的真實感受，小戴透露，長榮為了追求打球的真實感，特地也邀請她的教練賴建誠，到廣告現場餵球。

從2015年開始受到長榮航空贊助，戴資穎表示，以前的自己不喜歡搭飛機，因為坐不住，自從有了長榮航空，現在變得很期待搭飛機，一上去就能享受舒適旅程，抵達比賽場地前，獲得許多時間休息，抵達後，可以更全神貫注去訓練。

喜愛童趣卡通的戴資穎也透露，自己很喜歡搭上KITTY彩繪機，上機後最喜歡看電影、享受機上美食，她稱讚，機上餐點重複性很低，每次都能吃到不一樣的食物。

球后戴資穎21日出席長榮航空廣告發布記者會。（記者張嘉明攝）

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