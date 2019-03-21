NBA》里拉德砍全場最高33分 拓荒者力克獨行俠

里拉德砍下全場最高33分（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天拓荒者在主場面對到獨行俠，主場非常難破的拓荒者，本季在主場的戰績為26勝9敗，不過本戰麥考倫（CJ McCollum）因為左膝傷勢持續缺陣，但拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）沒有給對手太多喘息空間，單場砍下33分，終場拓荒者以126：118拿下勝利。

東契奇灌籃得分（美聯社）

此戰拓荒者打得非常侵略，三分線的命中率近逼45%，首節里拉德就帶領球隊拿下9分領先，二、三節獨行俠沒有太多的逆轉攻勢，不過拓荒者雖然帶著18分的領先進入決勝節，不過獨行俠開始甦醒，超級新秀東契奇（Luka Doncic）領銜下一度將分差追近到7分，不過小柯瑞（Seth Curry）連續砍分讓分差不至於被超前，最終拓荒者就收下勝利。

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小柯瑞本戰表現不俗（美聯社）

里拉德此戰砍下33分、12助攻，小柯瑞也有20分、5籃板的成績，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）繳出13分、10籃板的雙十表現。

獨行俠方面，東契奇攻下全隊最高的24分，外加6助攻、5籃板，J.傑克森（Justin Jackson）21分、4助攻。

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