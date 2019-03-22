柯瑞率隊戰溜馬 力拚穩住龍頭 今日賽事預告與轉播

勇士明星後衛柯瑞。（資料照，美聯社）

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NBA例行賽來到尾聲，早上10點30分由溜馬作客挑戰勇士。溜馬近況不佳，近期吞下3連敗，此役面對西部龍頭，眾將能否幫助球隊終止連敗？而勇士球星柯瑞（Stephen Curry）手感火燙，近3場平均轟下31.3分，今天要尋求延續手感並率隊穩住榜首位置。另外，早上7點還有金塊、巫師之戰，球迷們不要錯過精彩轉播囉！

日本職棒熱身賽方面，下午5點將有2場轉播要帶給球迷朋友，分別是軟銀迎戰廣島，以及歐力士對陣阪神。球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油。

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NBA例行賽

07:00 金塊@巫師 ELEVEN SPORTS1

10:30 溜馬@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

NPB熱身賽

17:00 軟銀@廣島 FOX體育

17:00 歐力士@阪神 FOX體育、FOX體育3台

ABL東南亞職籃

香港東方@印尼泗水騎士 ELEVEN SPORTS2

國際足球友誼賽

18:00 日本@哥倫比亞 愛爾達體育2台

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