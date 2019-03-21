射擊》空氣射擊亞錦賽首度在台舉行 「證件妹」吳佳穎領銜搶金

第12屆亞洲空氣射擊錦標賽於3月27日至4月1日於桃園公西靶場點燃戰火。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第12屆亞洲空氣射擊錦標賽於3月27日至4月1日於桃園公西靶場點燃戰火，台灣隊共派出27名射擊好手，由甫於印度世界盃奪下銀牌的「證件妹」吳佳穎領銜，中華射擊協會理事長陳士魁期盼選手「回家比賽」繳出佳績。

這是台灣首度舉辦亞洲空氣射擊錦標賽，陳士魁表示，透過國際賽讓國際看見台灣外，希望藉此讓年輕選手成長，「其實我不會給他們太大壓力，希望他們能打進決賽，就算是有交代了，而拿牌則是他們對自己的交代。」

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本屆亞洲空氣射擊錦標賽免費入場，陳士魁號召民眾進場為台灣選手加油，雖然多數人較不熟悉射擊比賽，吳佳穎記者會上透露觀賽重點，「射擊是內斂的運動，要觀察很細微才可以看出選手特質，臨場反應很重要。」

吳佳穎在今年2月射擊世界盃印度新德里站，以總分238.4射下女子10公尺空氣手槍銀牌，為台灣拿下第二張門票，但仍需透過國手選拔才能確定是否再次叩關奧運，吳佳穎表示，不會給自己太大壓力，「接下來這段期間會以心態調整為主，不管面對大、小賽事都能如魚得水。」吳佳穎會將這次亞洲盃將作為暖身賽，以賽代訓的方式備戰奧運，預計之後會參加世界盃巴西站、慕尼黑站和卡達亞錦賽。

亞洲空氣射擊錦標賽吸引11個國家，超過百名菁英好手同場較勁，台灣隊除吳佳穎之外，另一名好手余艾玟也將參賽，她表示，會將此當作磨練機會，備戰之後世界盃爭取奧運門票。

第12屆亞洲空氣射擊錦標賽於3月27日至4月1日於桃園公西靶場點燃戰火。（記者吳孟儒攝）

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