日職》運動觀光再升級！福岡軟銀鷹搶先推出中文應援席

「Hello Seats」的球迷將獲得獨家日式應援道具「應援氣球。（軟銀鷹提供）



〔體育中心／綜合報導〕根據日本觀光局調查，台人已將「觀看運動賽事」列為再訪日本的重要行程之一，而近年相當受到旅客歡迎的福岡也將有運動觀光體驗的全新玩法。

當地知名日職球隊福岡軟銀鷹搶先全日職球隊，於福岡巨蛋主場外野座位區3壘側設立海外球迷應援席「Hello Seats」，不僅安排中文工作人員服務球迷，更與知名旅遊預訂平台Klook合作販售，大幅提升台灣球迷購票方便性，即日起即可線上訂購開幕戰（3月29日）與例行賽門票。

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參與福岡特色賽事旅遊體驗，深度走訪在地著名軟銀鷹福岡巨蛋感受熱血野球魂。（軟銀鷹提供）

此外軟銀鷹同步也推出海外球迷專屬的「OHAYOU行程」、「OYASUMI行程」、「樂享巨蛋行程（附棒球體驗）」等福岡巨蛋體驗行程，旅客將能深度走訪球員專屬區域，參加者更可獲得軟銀鷹櫻花限定周邊商品，即日起可透過福岡軟銀鷹官網預定行程。

有感於近年來訪日旅客的運動賽事觀光熱度攀升，日本職棒球隊軟銀鷹於主場福岡巨蛋首創海外球迷應援席「Hello Seats」，並將座位安排於日本特色加油團聚集的外野區，讓台灣球迷能夠極富臨場感地觀賞棒球賽，同時感受日式應援魅力。「Hello Seats」即日起在全球領先的旅遊體驗預訂平台Klook正式販售。

軟銀鷹主場福岡巨蛋首創海外球迷應援席「Hello Seats」。（軟銀鷹提供）

凡購買「Hello Seats」的球迷也將獲得獨家日式應援道具「應援氣球（每套含黃色、白色各1個，附中文說明）」，並可與日本球迷一同體驗7局上半結束後和勝利時的氣球慶典。球場也將於7號門設置專用入口，並安排中文工作人員服務海外球迷，每場比賽最多將可保留100個「Hello Seats」座位（座位數量將依販售狀況調整），請欲觀賽的旅客及早預訂。

除了參與賽事之外，軟銀鷹也針對訪日海外球迷推出福岡巨蛋巡禮，利用早晨及夜間時段打造專屬場館體驗行程「OHAYOU行程」、「OYASUMI行程」以及「樂享巨蛋行程（附棒球體驗）」，依方案不同安排中文解說人員帶領球迷參觀比賽球場、球員休息區、選手置物室、揮棒練習室與記者會室等球場限定開放區域，球迷更可以親身上場體驗棒球九宮格及傳接球等。

此外，更有日本棒球場中唯一能夠上到屋頂的「冒險行程」。而除了參觀棒球場設施，現場也準備軟銀鷹球員比賽服、忍者或浴衣等服裝提供球迷拍攝紀念照，豐富趣味的球場體驗行程不僅適合棒球愛好者朝聖，也適合親子一起前來同樂。

即日起旅客可以透過福岡軟銀鷹官方網站預約導覽行程，網站中設有多國語言介面，提供海外球迷更友善的使用體驗。

棒球迷不容錯過的福岡巨蛋巡禮，一窺日職冠軍隊伍球員線定區域。（軟銀鷹提供）

福岡巨蛋巡禮提供軟銀鷹球員比賽服、忍者或浴衣等服裝提供球迷拍攝紀念照。（軟銀鷹提供）

豐富趣味的球場體驗行程不僅適合棒球愛好者朝聖，也適合親子一起前來同樂。（軟銀鷹提供）

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