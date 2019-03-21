中職》不只帶隊！ 洪總要在全猿主場賣鬆餅

洪總個人美食品牌開張。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊迎接新球季，開幕戰「征服的起點」第四金續推美食新品牌、美食大企畫「OMIYAGE」，除了美食街推出四大美食品牌強化美食服務外，「OMIYAGE」與應猿店合作，強大的Lamigo食品伴手禮即將上市。總教練洪一中在全猿主場美食街建立全新日式洋食風新品牌「小鉄鬆餅球專賣」是最大亮點。

Lamigo桃猿隊迎接新球季，全猿主場將為美食街超過二十個知名品牌、25個櫃位更新「美食地圖」新企畫，總教練洪一中鐵捕全新日式洋食風新品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場服務大家，飽滿實料加新鮮雞蛋與濃醇鮮奶調和，不加一滴水的高品質鬆餅球口感綿密，招牌「鐵球杯杯」搭配巧克力碎片與香濃各口味冰淇淋，鐵捕招牌飲品「小鉄鮮果茶」內含法國蜜桃香檳，口感多層次！

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「小鉄咖啡」咖啡豆來自於義大利著名的Sandali，由百分之六十五阿拉卡及百分之三十五羅姆斯達豆拼配而成，醇厚香得難以想像！總教練洪一中與「小鉄鬆餅球專賣」完全掌握球場美食極限，是台灣職業球場美食當中絕無僅有的美食新鮮貨。



除了總教練洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立外，2019年全猿主場美食街新進駐餐飲品牌包括全世界知名，來自印尼最強方便麵料理-營多麵、台灣傳統小吃霸主-鬍鬚張以及北台灣最強人氣小吃品牌-老陳涼麵。

印尼最強方便麵料理品牌營多麵進駐全猿主場，呷泡麵升級世界級快煮麵料理；滷肉飯巨擘「鬍鬚張」要將旗下飯食美饌帶給10號隊友；來自板橋宵夜場最愛的老陳涼麵，沾醬與麵條的完美比例在全猿主場都看得到；韓國首選啤酒品牌樂天費茲啤酒在2019年成為全猿主場指定啤酒，清爽順口4.5度微醺顛覆大家對於啤酒的想像！去年球季起，全櫃皆開立發票，若櫃位忙碌忘了開立，請球迷朋友記得主動索取統一發票。



Lamigo桃猿自營品牌Food Monkeys與桃猿食堂也將繼續在3月23日起於西區服務大家，主打大聖牛腩飯、日式飯料理、超級霸剉冰以及中東沙威瑪料理！全猿主場美食在2019年更國際化更生活化，人氣與美味兼具，全台最強的球場美食準備在新球季征服球迷朋友的味蕾！



除了美食持續進化外，營多麵將針對進場球迷以及會員卡友在三月開幕周為會員準備來店禮、滿足球迷朋友的胃，品牌多更多、美食選擇大無限！未來在全猿主場大聲吶喊加油之餘，別忘了來美食街體會Lamigo用心，看全猿主場好球，吃飽飽才能在征服的路上肩並肩

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