SBL Live》裕隆第三節熄火 單節僅7分 裕隆56：60璞園

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 25 16 19 60 裕隆 27 22 7 56

第四節

第三節

易籃後，陳冠全砍進三分彈，加上強森與凱爾貢獻4分，璞園縮小至5分差。隨後凱爾完成補扣，彭俊諺上籃得手，迫使裕隆喊出暫停。暫停過後，陳冠全籃下得手、強森完成三分打，璞園反超4分。後段，胡凱翔投進三分球，不過簡浩很快回敬一顆。第三節結束，裕隆56：璞園60。

第二節

次節，璞園失誤頻頻，郭昭男連得4分，裕隆取得6分領先。暫停過後，潘冠翰投進三分球，加上郭昭男2罰全中，裕隆拉出12：2攻勢。中段，林金榜投進三分彈與中距離、陳冠全與強森貢獻6分，璞園縮小分差至各位數。半場結束，裕隆49：41璞園。

第一節

首節雙方火力兇猛，兩隊單節合轟14記三分彈，裕隆射手呂政儒與夏普合拿16分，林韋翰與瓊斯也貢獻11分。璞園方面，強森拿下7分，簡偉儒、陳冠全與凱爾三分球6投6中，手感相當火燙。首節結束，裕隆27：25璞園。

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